On a map of Highway 67 drivers write out potential changes, like rest areas and passing lanes. (Carlos Morales / KRTS)

TxDOT wants public input on how to prioritize improvement options for the US 67 Corridor Master Plan.

You can visit the virtual public meeting for informational materials.

Click here to take the survey in English.

Haz click aquí para tomar la encuesta en Español

The deadline to submit feedback is Friday, November 30th.