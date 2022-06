El noticiero semanal: Recordando a las víctimas de Uvalde

El noticiero semanal de Marfa Public Radio es un resumen de historias locales y estatales de la semana.

Un monumento improvisado a los 19 niños Uvalde y dos adultos que fueron asesinados la semana pasada continúa creciendo a medida que los visitantes dejan muestras de condolencias. (Jiawen Chen / TPR)

Por Annie Rosenthal

Recordando a las víctimas del tiroteo en Uvalde

Esta semana comenzaron los funerales por las víctimas del tiroteo masivo en Uvalde el pasado martes, en el que un joven armado de 18 años mató a tiros a 19 niños y 2 maestras.

Entre ellos estuvieron los funerales de Amerie Jo Garza y Maite Yuleana Rodríguez, ambas de 10 años.

Amerie acababa de entrar en el cuadro de honor. Ha sido descrita como amable y atrevida. Le encantaba Chick-Fil-A y un buen frappé de vainilla de Starbucks.

Maite también formó parte del cuadro de honor. Y ha sido descrita como ambiciosa. Ella disfrutó aprender sobre los animales, especialmente los delfines y las ballenas.

Marysol Davis creció en Uvalde y dice que Maite era su “primita”.

“She was just the sweetest little girl. Always had a smile on her face”, dijo. “She was a daddy’s girl and I love the relationship that her and my cousin had. It was just beautiful. She was just a sweet little girl, the kindest”.

Los dolientes también asistieron a los funerales de la maestra Irma García, quien murió tratando de proteger a sus alumnos, y su esposo, Joe García, quien murió días después de un ataque al corazón. Los dos habían sido novios desde la escuela secundaria. Dejaron cuatro hijos.

Cruces de madera bordean una acera que conduce al memorial improvisado para las víctimas del tiroteo en la escuela de Uvalde. Personas de todo el estado han visitado el pequeño pueblo para honrar a las víctimas del evento mortal de la semana pasada. (Jiawen Chen/TPR)

Funcionarios responden al tiroteo

El miércoles, el gobernador Greg Abbott solicitó a la legislatura estatal que estableciera comités especiales en respuesta al tiroteo. Pero no llegó a convocar una sesión legislativa especial, que habían solicitado varios demócratas y algunos republicanos. Los comités desarrollarían recomendaciones sobre salud mental, redes sociales, seguridad de armas de fuego y otros temas – pero la descripción de sus metas no mencionó las leyes de armas.

El senador estatal Roland Gutierrez, cuyo distrito incluye Uvalde y partes del lejano oeste de Texas, es uno de los funcionarios que pide una sesión legislativa especial.

En Uvalde esta semana, dijo que Abbott y otros funcionarios republicanos deben hacer más para prevenir la violencia armada, como establecer leyes de bandera roja y elevar la edad mínima para comprar un rifle de asalto a 21 años.

“Año tras año, nunca nos ha dado la habilidad de tener cambios necesarios para nuestra comunidad, cambios que a la mejor hubieran evitado esta tragedia”, dijo.

Los funerales para las víctimas de Uvalde continuarán durante las próximas semanas.

El lejano oeste de Texas ve tormentas, pero no termina la sequía

Aquí en el oeste de Texas, el miércoles, por primera vez en más de 300 días, los meteorólogos de Midland registraron más de un cuarto de pulgada de lluvia.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, las tormentas que hemos visto esta semana han sido un buen descanso del clima seco, pero no señalan la terminación de la sequía severa que el oeste de Texas está experimentando en este momento.

En un año típico, Midland ya habría visto un poco más de 4 pulgadas de lluvia, pero en lo que va del año, el servicio meteorológico solo ha registrado alrededor de un tercio de eso.

Carolina Caycedo and David de Rozas. Detail of The Border was Dropped on Top of US from the Greetings from West Texas series, 2020. Collage. 10 4/8 x 10 in., framed. Courtesy the artists and Ballroom Marfa.

El sábado, fiesta comunitaria celebrará una nueva exposición de arte

El paisaje del oeste de Texas es el tema de una nueva exposición de arte en la galería Ballroom Marfa que se llama “The Blessings of the Mystery”, o “Las bendiciones del misterio”, de los artistas Carolina Caycedo y David de Rozas.

El sábado, para celebrar la inauguración de la exposición, Ballroom organizará una fiesta en la calle frente a Marfa Public Radio de 5 a 7 p.m.

DJ Calle de Las Reinas de la Noche, un grupo local, tocará música en el frente de la estación. También se podrá sintonizar para escucharla en las ondas de Marfa Public Radio.