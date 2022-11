El noticiero semanal: Un terremoto en el oeste de Texas, preparando para el fin de Título 42, y un estudio de codornices

El noticiero semanal de Marfa Public Radio es un resumen de historias locales y estatales de la semana.

Un mapa de la región afectada por el terremoto de magnitud 5,4 del miércoles, a través del USGS.

Por Annie Rosenthal

Reguladores estatales investigan terremoto en el oeste de Texas

Los reguladores estatales dicen que están investigando el terremoto de magnitud 5,4 que azotó el oeste de Texas el miércoles por la tarde.

La Comisión de Ferrocarriles de Texas, que regula la industria del petróleo y el gas, dice que envió inspectores al área cerca de Pecos donde ocurrió el terremoto para examinar las operaciones del campo petrolero allí.

Los terremotos en los campos petroleros pueden ser provocados por empresas que inyectan aguas residuales de operaciones de perforación en el suelo.

Los reguladores ya han estado monitoreando la región donde ocurrió el terremoto.

El área es parte de un plan continuo liderado por la industria para reducir los terremotos allí.

En ocasiones, la Comisión de Ferrocarriles de Texas ha cerrado las operaciones de yacimientos petrolíferos en otras partes del oeste de Texas debido al aumento de los terremotos.

Juez federal anula el Título 42 y dice que la política debe terminar en diciembre



Un juez federal le dio al gobierno de Biden cinco semanas para prepararse para el fin de una política que ha permitido al gobierno expulsar rápidamente a los migrantes en la frontera.

El juez federal anuló la orden de salud pandémica conocida como Título 42 el martes, lo que significa que los migrantes de otros países que se están esperando en México pronto podrán solicitar asilo en los EE. UU.

La administración Trump promulgó el Título 42 en 2020, diciendo que estaba destinado a ayudar a prevenir la propagación de covid. La política ha continuado durante la presidencia de Joe Biden, aunque en la primavera su administración dijo que ya no era necesaria y trató de ponerle fin. Ese esfuerzo fue bloqueado en los tribunales.

Expertos legales y activistas criticaron el programa porque privó a los solicitantes de asilo de su derecho constitucional a solicitar asilo al llegar a la frontera.

El martes, el juez del Tribunal de Distrito de EE. UU. Emmet Sullivan dijo que el Título 42 era “arbitrario y caprichoso”. Dijo que la política no consideró el daño a los migrantes, y que no fue efectivo en prevenir enfermedades porque a millones de otros viajeros se les permitió ingresar a los EE. UU.

El juez también afirmó que la política viola las leyes sobre cómo una agencia gubernamental puede establecer regulaciones.

Se dio al gobierno federal hasta el 21 de diciembre para preparar para el fin de la política.

Panelistas en Midland discuten los desafíos con la alfabetización

Muchos tejanos en el Permian Basin luchan con la lectura.

Según la Literacy Coalition of the Permian Basin, solo en el condado de Midland, aproximadamente 29.000 residentes leen a un nivel de quinto grado o inferior. Ese número junto con otros datos fueron revisados ​​durante un panel de discusión realizado el miércoles en Midland.

John Trischitti es el director ejecutivo de la Coalición. Le dijo a la audiencia que la alfabetización es más que un problema educativo — que también es un problema social.

“Until we start talking about low-literacy outside the education space and address it as a social issue, we never really are going to move the needle.

Actualmente, la coalición está trabajando para brindar recursos a organizaciones que trabajan para ayudar a los residentes con sus habilidades de lectura.

Las codornices Montezuma son criaturas secretas y son una de las aves menos estudiadas del suroeste. Los científicos del Borderlands Research Institute de Alpine están rastreando a las aves en las montañas del oeste de Texas y, por primera vez, están desarrollando una estimación de su población aquí. (Foto cortesía del Dr. Ryan Luna, Borderlands Research Institute)

Científicos de Sul Ross estudiarán codornices locales

Investigadores de Sul Ross State University están planeando un primer estudio de su tipo para averiguar cuántas codornices Montezuma viven en las montañas Davis.

La universidad dice que el grupo estatal Quail Coalition proporcionará 152.000 dólares para el estudio.

Los investigadores planean usar tecnología especial “bioacústica” para monitorear a las aves sin molestarlas.

Usarán los datos que obtengan para obtener una estimación de cuántas codornices Montezuma viven en la región.

El noticiero semanal de Marfa Public Radio se transmite cada viernes a las 6:29 y 8:29 am y 3:30 pm.