El noticiero semanal: Reacciones a la terminación de Título 42, inspecciones vehiculares

El 23 de mayo, el gobierno federal levantará el Título 42, la controvertida política que ha utilizado para expulsar a casi todos los migrantes y solicitantes de asilo que llegaron a la frontera desde el comienzo de la pandemia. (Carlos Morales / Marfa Public Radio)

Por Annie Rosenthal

Se acerca el fin de la política fronteriza Título 42

El 23 de mayo, el gobierno federal pondrá fin al Título 42, la política que le ha permitido expulsar a casi todos los migrantes y solicitantes de asilo que han llegado a la frontera desde el comienzo de la pandemia.

Los administraciones de Trump y Biden dijeron que la política era necesaria para evitar la propagación de covid-19, mientras que los grupos de derechos humanos dijeron que estaba negando ilegalmente a las personas el derecho a solicitar asilo.

Ahora, los funcionarios de salud pública dicen que la orden ya no es necesaria porque la amenaza de covid ha bajado en muchas partes del país.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, se ha opuesto a la terminación de la política, diciendo que es un fracaso de la administración Biden para asegurar la frontera. Pero los políticos locales tienen una opinión diferente.

El alcalde de Presidio, John Ferguson, dice que cree que permitir que los solicitantes de asilo ingresen nuevamente al país es la decisión correcta, y pide a la gente que tenga compasión por las personas que huyen de la violencia en sus países de origen.

“I’m going to call it an inconvenience on our part here in the United States, here on the border to see you know, maybe large numbers of people coming into our country”, dijo. “But my goodness, if that’s all it is for us, put the shoe on the other foot for the people who are actually trying to do something to protect themselves and their families.”

Al otro lado de la frontera en Ojinaga, el pastor José Medrano dirige un albergue para migrantes. Él dice que hay alrededor de 35 personas migrantes alli ahora, y que muchos de ellos esperan encontrar seguridad en los EE. UU.

“Mire, yo lo que he escuchado que viene bastante gente viene caminando hacia acá hasta la frontera de Ojinaga porque quieren buscar asilo político o algo así parecido”, dijo. “Hay algunas personas que platican de que vienen huyendo de allá, de su pueblo, porque hay mucho malandriz – lo dicen ellos así”.

Controvertidas inspecciones vehiculares en la frontera

Otra política de seguridad fronteriza también ha generado controversia esta semana.

Alegando que poner fin al Título 42 conduciría a un aumento del contrabando, el gobernador Abbott ordenó inspecciones por parte de la policía estatal de casi todos los vehículos comerciales que ingresan a Texas desde México.

Pero las inspecciones provocaron intensas críticas tanto de demócratas como de republicanos después de que causaran largas demoras y protestas en los puertos de entrada.

Los líderes empresariales le pidieron al gobernador que detuviera las búsquedas, diciendo que le estaban costando al estado millones de dólares, y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza calificó las inspecciones como innecesarias.

Ahora, Abbott ha comenzado a parar las inspecciones en puertos individuales luego de reuniones con los gobernadores de los estados mexicanos correspondientes, incluido Chihuahua, sobre seguridad fronteriza.

El estado no quiso especificar en cuáles puertos se han realizado las inspecciones, pero los funcionarios y dueños de negocios en Presidio dijeron esta semana que no han visto nuevas inspecciones en el puerto allí con Ojinaga.

El oeste de Texas sigue bajo amenaza de incendios

La amenaza de incendios continúa en la región y según los meteorólogos seguirán mientras el estado permanezca bajo sequía.



David Hennig con el servicio meteorológico nacional dice que la sequía sigue siendo la razón más significante por la cual partes de tejas siguen bajo alto nivel de vigilancia contra los incendios.

Hennig dice que la llovizna del año pasado ayudó a muchas plantas a crecer, pero esas plantas ahora se han secado, y son ideales para incendiarse.

Hennig dice que mantener ser consciente de los peligros es fundamental durante las advertencias de alta vigilancia para los fuegos y los residentes deben evitar cualquier actividad que pueda producir una llama.

El noticiero semanal de Marfa Public Radio se transmite cada viernes a las 6:29 y 8:29 am y 3:30 pm.