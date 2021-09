Proyecto De Revitalización Causa Debate Sobre Quién Toma Decisiones Por Presidio

En Presidio, un proyecto de revitalización provocó un acalorado debate cuando sus organizadores decidieron no contratar a un artista local para un mural. Las tensiones llegaron a un punto crítico en una reunión reciente, con los lugareños y sus nuevos vecinos ofreciendo visiones diferentes de las prioridades de la ciudad. | Read this story in English

(Annie Rosenthal / Marfa Public Radio)

Por Annie Rosenthal | Traducido por Angela Bonilla

Durante el verano, un proyecto de revitalización ha causado controversia en Presidio, provocando un debate sobre el desarrollo del centro de la ciudad.

Una organización sin fines de lucro llamada Asociación del Distrito Cultural de Presidio (PCDA) está liderando el esfuerzo para revitalizar el centro de la ciudad, que es financiado por el Distrito de Desarrollo Municipal de Presidio. Las tensiones entre los fundadores de la PCDA, una pareja que llegó a Presidio en 2019, y un grupo vocal de lugareños llegaron a un punto crítico en meses recientes, cuando la PCDA decidió no contratar un artista local para su primer mural.

Annie Rosenthal de Marfa Public Radio habló con Morning Edition’s Barbara Anguiano sobre por qué el proyecto ha causado tanta fricción en Presidio.

Puntos destacados de la conversación

Sobre la elección de un muralista

En la reunión de la Asociación del Distrito de Desarrollo Municipal de Presidio (PMDD) en agosto, artistas locales cuestionaron al fundador del PCDA sobre cómo se eligió el artista para el nuevo mural al lado del Harper Hardware. Varias personas dijeron que estaban contentos de ver un proyecto de revitalización en curso, pero cuestionan el porqué el PCDA no contactó artistas locales en vez de escoger a alguien del Norte de Texas.

“Nosotros estuvimos trabajando con la información que tuvimos,” dijo Matt Stevens, el cofundador del PCDA. Según él, las restricciones de la pandemia les impidieron trabajar con un artista en Ojinaga. Dijo que la organización sin fines de lucro planeaba hacer más murales. Stevens señaló que también están considerando artistas en Terlingua.

“Señor, me gustaría decir algo sobre eso. Eso no es local,” dijo Arian Velazquez-Ornelas, la jefa de la oficina de turismo de Presidio.

“Su opinión de local es su opinión de local,” dice Stevens. “Para mi, la región es local, el área de Big Bend es local.”

Visiones diferentes para el arte público en Presidio

Stevens dijo que el distrito cultural estaba abierto a trabajar con artistas de Presidio en el futuro, y pidió a quienes estén interesados que se comuniquen con él. Pero también dijo que conseguir artistas locales no era la única prioridad del grupo. “Queremos artistas locales, pero también que artistas internacionales y famosos vengan aquí. ¿Porque, saben qué ? Van a traer renombre internacional.” Él añadió que el trabajo de artistas reconocidos daría mayor exposición a artistas locales por el simple hecho de que estarían juntos.

Velazquez-Ornelas dijo que para ella hacía más sentido enfocarse en resaltar los artistas de Presidio. “Todos comenzaron en sus comunidades locales,`” dijo Velazquez-Ornelas. “Si promocionamos el talento local, y exponemos a estas personas quienes están empezando, quienes tal vez no tengan una pieza de arte en museos grandes, pero han empezado de alguna manera…Así que creo que esta comunidad debe apoyar eso ante todo.” Ella dijo que en el futuro, el consejo municipal debe usar un proceso de subasta en para proyectos financiados con fondos públicos.

Frustración local en torno al enfoque de la PCDA

“Yo no tengo problema con gente viniendo y ayudando,” dijo Velazquez-Ornelas en una entrevista. “Pero cuando no se están comunicando con la gente que ha trabajado en esto por años…¿porqué no nos están incluyendo?”

Roxana Rodriguez, una artista graduada de la Escuela Superior de Presidio en el 2017 y que tiene un BFA de la Universidad de Texas en El Paso, fue unas de las personas que participó en la reunión con la PMDD y expresó sus preocupaciones vía Zoom.

“Cuando hablan de gentrificación, es precisamente lo que ustedes están haciendo ahora. Están viniendo aquí con este ego, de que ‘somos mejor que ustedes.’ Un poco clasista,” ella dijo. “Es una falta de respeto a las personas que viven aquí y que conocen la cultura y llevan mas tiempo aquí que ustedes.”

La ruta a seguir

Al final de la reunión, el Administrador de la Cuidad, Brad Newton, preguntó por una lista de artistas de Presidio que estarían interesados en trabajar en proyectos futuros. Newton, quien era jefe del PMDD hasta hace poco, dijo en una entrevista que la ciudad tal vez cometió un error en no buscar artistas locales. Pero dijo que los proyectos de la ciudad dependen de personas que se acerquen a ofrecer sus visiones y servicios.

“Tráiganos una idea, averiguaremos cómo conseguirte un mural,” Newton dijo. “Tienes que venir a la Municipalidad– participación ciudadana. Ven con tus ideas, como hizo el distrito cultural. Ellos vinieron con una idea.”

La tensión continuó en la siguiente reunión del consejo de la ciudad, donde Velazquez-Ornelas hizo más preguntas sobre la visión y autoridad del PCDA — incluyendo sus planes de crear una zona cultural.

El 31 de agosto, el consejo de la ciudad votó para revocar una resolución de mayo 2020 en apoyo del PCDA. El alcalde John Ferguson se expresó en contra del voto, preguntando “¿Cómo está Presidio– como nos hemos herido por lo qué pasó?” En una entrevista después, él dijo, “Todos estaban tratando de hacer algo positivo para la ciudad… Y cuando buscas los resultados, están allí.”

La fundadora del PCDA, Adèle Jancovici, declinó hablar del proyecto, pero compartió una declaración escrita: “Estamos bien decepcionados por las acciones del departamento de Turismo, de la ciudad, de PMDD, y del consejo de la ciudad, porque últimamente las personas que han lastimado son los residentes de Presidio, y la comunidad merece mejor que el status quo.” Jancovici renunció del PMDD a finales de agosto.