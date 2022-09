Revocar a Roe creó nuevas barreras, no solo para el aborto, sino también para la capacitación en obstetricia y ginecología

Las comunidades de todo el país pueden perder obstetras si los estudiantes de medicina no pueden obtener la capacitación necesaria.

Credit: Camilla Forte/The Hechinger Report. Source Images: Kong Ding Chek/Getty Images; Plan Shooting 2 / Imazins; AP Photo/Jon Durr; AP Photo/Eric Gay

Este artículo fue traducido por César Segovia. Read in English.

Por Sara Hutchinson, The Hechinger Report

Cuando Andrea Soto tenía 10 años, su familia emigró a Texas desde México. Su abuela, que vivía en Houston, tenía la enfermedad de Alzheimer y sus padres querían estar más cerca para ayudar con sus cuidados.

Al crecer, Soto a menudo sirvió como intérprete entre los miembros de su familia y sus médicos.

“Hice lo mejor que pude”, dijo, “pero hubo momentos que fueron complicados, y se me pasó por alto, e hicimos lo mejor que pudimos como familia”.

Hoy, Soto es estudiante de medicina de tercer año en la Facultad de Medicina de la Universidad de Texas Valle del Río Grande. Ella eligió estudiar allí — al sur de Texas, a lo largo de la frontera con México— debido a la oportunidad de trabajar con una población inmigrante de habla hispana.

“Quiero ser ese doctor moreno que una niña morena que está interpretando para sus padres hubiera debido tener”, dijo.

Su objetivo es establecer una práctica que sirva a familias inmigrantes como la suya, con una especialidad en medicina familiar u obstetricia y ginecología. Pero mientras Soto se prepara para solicitar su residencia después de la escuela de medicina, le está dando prioridad a los programas fuera de su estado natal.

Eso se debe a que, a pesar de su deseo de quedarse cerca de casa, le preocupa no tener acceso a la capacitación médica que necesita si se queda en Texas.

“Si me quedo, no obtendré la capacitación en atención del aborto que necesito, y no estoy dispuesta a sacrificar eso”, dijo Soto.

En los estados donde el aborto ahora es ilegal, los estudiantes de medicina como Soto están reconsiderando sus opciones, abandonando sus planes originales a favor de seguir una formación en los estados donde el aborto es legal.

Así es para Jessica Flores, una estudiante de medicina de segundo año en la Universidad de Texas Valle del Río Grande.

“Es una posición difícil”, dijo Flores, quien proviene de la pequeña ciudad de Portland en el sur de Texas y ha soñado durante mucho tiempo con servir a su comunidad como médica. Ahora que Texas ha convertido el aborto en un delito punible con cadena perpetua, ella está reconsiderando sus planes.

“¿Sigo mi educación en un estado en el que quiero estar idealmente, pero que potencialmente me perjudicará y no me preparará como un médico para mis pacientes? ¿O me voy?” dijo Flores.

En un mundo posterior a Roe, miles de futuros médicos ahora enfrentan obstáculos para acceder a capacitación clínica en atención del aborto. Los expertos dicen que estas nuevas barreras podrían, en última instancia, limitar el acceso no solo al aborto, sino a toda la atención obstétrica y ginecológica.

Durante años, los investigadores han advertido sobre una creciente escasez de obstetricia y ginecología, especialmente en las comunidades rurales de todo el país. Tras la decisión Dobbs de la Corte Suprema, aumenta la preocupación de que las prohibiciones del aborto intensifiquen esa escasez al hacer que el camino para convertirse en un obstetra y ginecólogo sea más difícil y menos atractivo.

Una estudiante de medicina, a la derecha, y una enfermera, atrás, monitorean a las mujeres que descansan antes y después de abortar en octubre pasado en Hope Medical Group for Women en Shreveport, Luisiana. Desde que la prohibición de Luisiana de casi todos los abortos entró en vigencia este verano, los estudiantes de medicina y los residentes ahora deben viajar fuera del estado para acceder a la capacitación en aborto clínico. Foto AP/Rebecca Blackwell

Para convertirse en médico, los estudiantes asisten a cuatro años de la escuela de medicina y luego completan una residencia en la especialidad elegida. Los programas de residencia en obstetricia y ginecología deben ofrecer acceso a la capacitación en aborto inducido, aunque los estudiantes con objeciones morales o religiosas pueden optar por no participar.

El Consejo de Acreditación para la Educación Médica de Graduados ha hecho cumplir este requisito desde 1996, y los programas que no pueden cumplir con este estándar ponen en peligro su estado de acreditación.

Pero después de la decisión de Dobbs, a medida que los legisladores estatales de todo el país se movilizan para promulgar leyes que prohíban o restrinjan severamente el aborto, el acceso directo a la capacitación en aborto clínico ha desaparecido, o es probable que desaparezca, en las instituciones de origen de miles de médicos residentes.

Casi la mitad de los futuros proveedores de atención médica para mujeres del país podrían verse afectados. Un informe de abril de 2022 en la revista Obstetrics & Gynecology dijo que el 45 por ciento de todos los programas de residencia de obstetricia y ginecología se encontraban en estados “seguros o probables de prohibir el aborto” con la revocación de Roe. Esos programas dieron cuenta de 2.638 residentes de un total de 6.007.

En este nuevo panorama legal, los programas de residencia deben equilibrar la obediencia a las leyes estatales con el cumplimiento de los estándares de acreditación de su campo. En respuesta a la decisión de Dobbs, el ACGME redactó revisiones a sus lineamientos que proporcionarían una solución alternativa que permitiría a los programas en estados donde el aborto está restringido enviar a sus residentes fuera del estado para recibir capacitación o, si eso no es factible, brindar capacitación sobre el aborto a través de instrucción y simulación.

Mientras tanto, los directores de programas en los estados donde se restringe el aborto ahora confían en sus redes personales, comunicándose con colegas en estados que permiten el aborto para encontrar oportunidades de capacitación para sus residentes, pero la logística ha demostrado ser un desafío.

Students cram into an old lecture hall at the University of Mississippi Medical School in Jackson, Miss., Monday, Jan. Estudiantes en una sala de conferencias en la Facultad de Medicina de la Universidad de Mississippi en Jackson. A diferencia de los programas de residencia en obstetricia y ginecología, las facultades de medicina no están obligadas a brindar acceso a la instrucción sobre el aborto. Después de Roe, a los defensores de la salud de la mujer les preocupa que la instrucción sobre el aborto dentro de las facultades de medicina se vuelva aún más rara. Foto AP/Rogelio V. Solís

“No existe un sistema centralizado para ayudar a que esto suceda”, dijo la Dra. Kate Dielentheis, obstetra y ginecóloga y directora asociada del programa de residencia en obstetricia y ginecología en el Colegio Médico de Wisconsin. “Depende de institución por institución tratar de improvisar experiencias para sus residentes”.

Esta capacitación ad hoc está agregando presión a un sistema ya tenso.

Kristin Simonson es directora de programas y operaciones en el Programa de Capacitación de Residencia Ryan, con sede en la Universidad de California, San Francisco, que trabaja con programas de residencia de obstetricia y ginecología en todo el país para ayudar a desarrollar su capacitación en aborto y planificación familiar. Ella dijo que la organización está trabajando con programas en estados donde el aborto es legal para aumentar la capacidad de entrenamiento, pero esos médicos ya enfrentan una afluencia de nuevos pacientes.

“En este momento, están sucediendo dos cosas en los estados donde el aborto está protegido”, dijo. “Están tratando de administrar el aumento de los servicios para los pacientes, y están tratando de administrar la entrada de nuevos estudiantes”.

A medida que se prueba la capacidad de los proveedores de servicios de aborto, a muchos expertos les preocupa que los residentes actuales de obstetricia y ginecología que necesitan capacitación en aborto se pierdan.

“La residencia es finita”, dijo Dielentheis. “La residencia de obstetricia y ginecología es de cuatro años, y la idea de ‘Oh, vamos a necesitar seis meses o un año para resolver esto’ es mucho tiempo para un residente”.

Más allá de los desafíos de capacidad, a los educadores médicos les preocupa que las nuevas barreras a la capacitación en aborto desalienten a los futuros médicos de estudiar en estados que restringen el aborto.

En la Facultad de Medicina y Salud Pública de la Universidad de Wisconsin en Madison, la Dra. Laura Jacques, profesora asistente, asesora a los estudiantes de medicina que planean solicitar una residencia en obstetricia y ginecología.

“Puedo decirles que el 100% de ellos están considerando la disponibilidad de capacitación sobre aborto cuando están creando la [lista de] programas a los que quieren postularse”, dijo.

La investigación apoya esa opinión. Una encuesta reciente, aún por publicar, de residentes de obstetricia y ginecología en Wisconsin y Minnesota encontró que el 95 por ciento de ellos deseaba obtener más información sobre la necesidad de una atención del aborto integral y segura, y el 84 por ciento planeaba brindar atención del aborto en su futuras carreras.

Según Jacques, la prohibición del aborto restablecida recientemente en Wisconsin, que hace que proporcionar un aborto sea un delito grave, tendrá un efecto negativo en la capacidad del programa para atraer candidatos.

“No hay duda de que los residentes no van a venir a estados que no les brinden la capacitación que valoran y creen que necesitan”, dijo Jacques.

Dr. Keith Reisinger-Kindle, associate director of the OB-GYN residency program at Wright State University’s medical El Dr. Keith Reisinger-Kindle, director asociado del programa de residencia en obstetricia y ginecología de la facultad de medicina de la Universidad Estatal de Wright en Dayton, Ohio, dirige una conferencia en abril para los residentes. El Consejo de Acreditación de Graduados para la Educación Médica exige que dichos programas brinden a los residentes acceso a capacitación sobre el aborto. Foto AP/Paul Vernon

Dielentheis está de acuerdo. “Mucha gente quiere vivir en San Francisco, San Diego o la ciudad de Nueva York”, dijo, “pero puede ser difícil atraer a un médico a un estado como Wisconsin”.

A largo plazo, Simonson del programa Ryan predice cambios en la coincidencia de residencia nacional.

“Estamos interesados ​​en ver cómo esto podría cambiar donde los residentes solicitan y tratan de igualar”, dijo. “Suponemos que los programas en los estados donde el acceso al aborto es seguro serán más competitivos”.

Los educadores médicos dicen que los residentes que no pueden capacitarse en la atención del aborto están perdiendo la oportunidad de desarrollar una amplia gama de habilidades obstétricas y ginecológicas.

“La capacitación en aborto es más que solo realizar un aborto”, dijo la Dra. Eve Espey, presidenta del Departamento de OB-GYN de la Universidad de Nuevo México y presidenta del Consejo de Cátedras Universitarias de OB-GYN.

La técnica quirúrgica de dilatación y evacuación, por ejemplo, se utiliza como método de aborto en el segundo trimestre, pero también para tratar abortos espontáneos incompletos mediante la eliminación del tejido restante del embarazo. Perder la capacitación en aborto, dijo Espey, significa perder oportunidades de preparar a los médicos para responder a los abortos espontáneos y otras complicaciones del embarazo.

“Hay consecuencias no deseadas de gran alcance”, dijo.

El escrutinio legal adicional en torno a la atención del aborto espontáneo también dificulta el aprendizaje, dice el Dr. Tony Ogburn, presidente del departamento de obstetricia y ginecología de la Universidad de Texas Valle del Río Grande.

“Me preocupa que sea un desafío tanto desde el punto de vista de la educación como del punto de vista de la práctica”, dijo Ogburn. “Ya no está pensando en cuál es el estándar de atención y qué es lo mejor para mi paciente. En el fondo está: ‘No puedo hacer esto’ o ‘¿Esto es algo que podría hacer, pero podría ser ilegal?’. Eso es lamentable, porque en última instancia, quienes sufren son los pacientes”.

Incluso antes de la decisión de Dobbs, los obstetras y ginecólogos estaban distribuidos de manera desigual en los Estados Unidos, ubicados de manera desproporcionada en y cerca de áreas urbanas. Según el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos, la mitad de todos los condados de EE.UU. carecen de un solo obstetra y ginecólogo, y se espera que esa escasez aumente.

La nueva legislación que limita el aborto podría sesgar aún más la distribución.

“Los proveedores realmente lo van a pensar dos veces”, dijo Espey. “Van a tener verdaderas dudas sobre mudarse a estados que anteponen la política a la relación paciente-proveedor”.

Los defensores de la salud de la mujer han advertido que la cantidad de obstetras y ginecólogos capacitados no ha logrado mantener el ritmo de una creciente población de mujeres adultas. El año pasado, 2161 estudiantes de medicina solicitaron 1503 plazas de residencia en obstetricia y ginecología en todo el país, según datos del National Resident Matching Program.

Según la Asociación de Colegios Médicos Estadounidenses, la mayoría de los médicos optan por permanecer en el estado donde completaron su formación. Pero los estados que restringen el aborto después de Dobbs podrían tener más dificultades para retener a sus médicos, advierten los defensores de la salud de la mujer.

“Es una gran pregunta que está por verse”, dijo Simonson.

Y no son solo los residentes cuyo entrenamiento se ve afectado. Los que aún están en la escuela de medicina también sufrirán la decisión de Dobbs, dicen los educadores médicos.

A diferencia de los programas de residencia en obstetricia y ginecología, que deben brindar acceso a capacitación sobre el aborto para mantener su acreditación, las facultades de medicina no están obligadas a incluir instrucción sobre la atención del aborto. Como resultado, la exposición de los estudiantes de medicina al aborto varía según el diseño del plan de estudios de su programa.

Una encuesta de 2021 de estudiantes de medicina en el Medio Oeste encontró que, si bien el 55 por ciento de los encuestados se había encontrado con el aborto en el “contenido ético”, solo el 41 por ciento había recibido instrucción sobre la atención del aborto. Se espera que las prohibiciones estatales sobre el aborto hagan que la instrucción sea aún más rara.

“No importa en qué te metas, estarás atendiendo a pacientes que han tenido o tendrán o buscarán un aborto, y si no obtienes ese nivel básico de capacitación en la escuela de medicina, eso solo va a aumentar aún más estas disparidades y problemas de acceso”, dijo Jacques.

Para muchos estudiantes de medicina que alguna vez se interesaron en obstetricia y ginecología, estos obstáculos de capacitación, junto con el riesgo de enjuiciamiento, son abrumadores.

Alexandra Chetty, estudiante de medicina de segundo año en la Escuela de Medicina de LSU Health New Orleans, ha estado fascinada por la obstetricia y la ginecología desde su primer semestre en la escuela de medicina. Pero este verano, cuando entró en vigor la ley desencadenante de Luisiana que prohíbe casi todos los abortos, Chetty dijo que decidió no seguir esa especialidad.

“Es un campo frustrante para entrar si no estás en el estado correcto, lo cual es realmente agotador”, dijo Chetty. “Número uno, no quieres lidiar con estas demandas locas o simplemente el temor de que algo suceda. Y luego, número dos, no puedes cuidar a tus pacientes”.

Chetty, quien es presidenta del grupo de interés en obstetricia y ginecología de su escuela y del capítulo del campus de Medical Students for Choice, dijo que los líderes estudiantiles en estos grupos han cambiado sus planes de manera similar.

“Ninguno de nosotros planea volver a ser OB-GYN, cero. Me rompe el corazón”, dijo Chetty. “No queremos ponernos un objetivo a nosotros mismos”.

De vuelta en el Valle del Río Grande, Andrea Soto está considerando programas de residencia en Nuevo México y Colorado. Le preocupa que el nuevo panorama legal en Texas aleje a los futuros médicos del estado.

“Muchos estudiantes se irán de Texas. ¿Volverán?” dijo Soto. “Probablemente no.”