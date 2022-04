El Concejo Municipal de Presidio vota para despedir al administrador de la ciudad, entre otros cambios en los cargos de la ciudad

Los concejales dijeron que fue una decisión difícil rescindir el contrato de Brad Newton. No proporcionaron una razón para el despido, pero dijeron que fue “debido a una buena causa”. El concejo también reclasificó una posición recién creada que administra las finanzas de la ciudad y votó para buscar asesoría legal externa después de expresar su frustración con el abogado de la ciudad. | Read this story in English.

Luego de varias sesiones prolongadas a puerta cerrada durante las cuales se discutieron cuestiones de personal, el concejo de la ciudad de Presidio votó para despedir al administrador de la ciudad, Brad Newton. (Annie Rosenthal / Marfa Public Radio)

Por Annie Rosenthal

La reunión del concejo de la ciudad de Presidio el lunes trajo una serie de cambios a los principales puestos en el gobierno local, ya que los concejales votaron unánimemente para despedir al administrador de la ciudad, reclasificar un puesto de la ciudad recién creado y buscar asesoría legal externa después de expresar su descontento con el abogado de la ciudad.

La moción para despedir al administrador de la ciudad, Brad Newton, llegó cerca de las 10 p.m., luego de que el concejo se levantó para una discusión cerrada de casi dos horas con Newton, el alcalde y el abogado de la ciudad.

Esta fue la tercera reunión consecutiva del concejo que incluyó una larga sesión cerrada sobre el contrato del administrador de la ciudad. Los concejales se negaron a decir lo que habían discutido durante esas sesiones, o dar una razón para el despido, y solo dijeron que fue “por una buena causa” y una violación del contrato de Newton.

“No fueron decisiones fáciles. Quiero que todos entiendan eso”, dijo el concejal Arian Velazquez-Ornelas. “Brad es una persona valiosa en esta comunidad. Pero tenemos la tarea de tener un buen liderazgo que nos guíe como consejo. Y sentimos que en este momento, ya sabes, queremos agradecerle por lo que hizo por esta comunidad”.

Newton había sido oficialmente administrador de la ciudad solo desde julio, aunque se desempeñó de manera interina a partir de febrero de 2021. Pero trabajó para la ciudad en una variedad de puestos durante más de una década, incluso como director de desarrollo económico y director del Distrito de Desarrollo Municipal de Presidio. Según un comunicado de prensa de la ciudad, Newton tuvo un “papel importante” en varios proyectos de infraestructura, incluida la expansión del puente internacional y el suministro de gas natural al parque industrial, y ayudó a supervisar los esfuerzos de la ciudad para producir una auditoría oportuna “después de un lapso de ocho años.”

Después de la votación del lunes, el alcalde John Ferguson se atragantó cuando habló directamente con Newton y dijo que se había opuesto a la decisión de despedirlo. “Todos nosotros en nuestras vidas y en nuestros trabajos, sabemos que cometemos errores, y ciertamente yo mismo lo hago”, dijo. “Todo lo que puedo decir es que cuando resume su trabajo, especialmente durante el año pasado, usted sacó a Presidio de probablemente algunos de los tiempos más oscuros hacia donde estamos y nuestra posición para avanzar como deberíamos. Fue el patrón del barco durante ese tiempo, y por eso me opongo a que le despidan. Me apena mucho”.

Varios concejales también parecían estar a punto de llorar al agradecer a Newton por su servicio. “Brad, sé que usted ha dado un paso al frente varias veces para administraciones municipales anteriores. Y lo hizo con todo su corazón”, dijo la concejal Nancy Arévalo.

Newton optó por no compartir el informe final del administrador de la ciudad, pero tuvo un mensaje de despedida cuando se puso de pie para salir de la habitación: “Me extrañarán cuando me haya ido. Gracias, consejo. Ha sido un placer trabajar para Presidio. Hasta la vista.”

En una entrevista posterior, el concejal Velázquez-Ornelas dijo que el concejo discutirá los posibles nombramientos de un administrador municipal interino en las próximas reuniones.

Aunque los concejales se negaron a discutir los detalles del presunto incumplimiento de contrato de Newton, otro voto unánime luego de la discusión cerrada el lunes por la noche deshizo una de sus acciones: la creación de un nuevo puesto asalariado, el Director Financiero de la ciudad. Newton había colocado a la ex directora de EMS de Presidio, Malynda Richardson, en ese puesto a tiempo completo a principios de febrero, dijo Richardson en la reunión.

El lunes por la noche, el concejo eliminó el puesto y lo reemplazó con un rol llamado “especialista financiero”, que también se le otorgó a Richardson. Según el concejal Velázquez-Ornelas, el “director financiero” había sido un puesto asalariado y de supervisión, mientras que el “especialista financiero” se paga por hora y no está involucrado en la supervisión.

En una entrevista posterior, el concejal John Razo dijo que no podía compartir detalles sobre por qué era necesario el cambio, y solo dijo que el concejo quería asegurarse de que “se hiciera de la manera correcta”.

En una tercera decisión el lunes por la noche, el concejo votó para buscar asesoramiento legal externo “con respecto a ordenanzas futuras con la ciudad de Presidio”, citando la falta de asesoramiento del abogado de la ciudad, Rod Ponton. La moción se produjo después de una acalorada discusión anterior en la reunión sobre una ordenanza propuesta que restringiría el movimiento de grandes cantidades de materiales peligrosos a través de la ciudad. El concejo ya había aprobado un borrador inicial de la ordenanza, que es parte de un intento en curso para evitar una propuesta para descargar diesel con destino a México de los vagones y conducirlo a través de Presidio.

Los concejales de la ciudad habían pasado varias semanas refinando el lenguaje de la ordenanza para asegurarse de que no sobrepasen sus límites legales, y estaban visiblemente frustrados cuando Ponton planteó otro posible problema legal y propuso una nueva redacción el lunes, mientras el concejo se preparaba para oficialmente aprobar el texto.

La concejal Velázquez-Ornelas dijo que le había enviado un correo electrónico a Ponton pidiendo aclaraciones sobre la legalidad de la redacción de la ordenanza el 31 de marzo y aún no había recibido una respuesta.

“Este concejo en este momento se siente como, ¿por qué no hemos tenido suficiente dirección de usted sobre lo que le enviamos? Porque nos envía muchos documentos. No nos llama ni explica algo cuando claramente he pedido instrucciones y no las he recibido”, dijo. “En este momento, no confío en la capacidad del Sr. Ponton para guiarnos en este asunto. Y quiero tratar de obtener una segunda opinión”.

Velázquez-Ornelas dijo más tarde que la decisión del concejo de buscar asesoría legal externa podría extenderse más allá de los asuntos relacionados con materiales peligrosos y transporte de carga. Pero dijo que no han decidido oficialmente romper los lazos con Ponton y contratar a un nuevo abogado de la ciudad.