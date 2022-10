El voto anticipado está en marcha para las elecciones de medio tiempo de noviembre. Esto es lo que necesitas saber sobre la votación en el oeste de Texas.

La votación anticipada se lleva a cabo desde el lunes 24 de octubre hasta el viernes 4 de noviembre. Los votantes de Texas acudirán a las urnas para participar de varias elecciones estatales, incluida la de gobernador. El día de las elecciones es el 8 de noviembre. | Read this story in English

Un colegio electoral en Alpine. (Travis Lux / Marfa Public Radio)

Por Marfa Public Radio Staff

A nivel estatal, el gobernador de Texas, Greg Abbott, se presenta a la reelección frente al candidato demócrata Beto O’Rourke. Otros cargos estatales que se disputan son el de vicegobernador, el del comisionado de Agricultura y puestos en la Comisión de Ferrocarriles de Texas, que regula la industria del petróleo y el gas del estado.

La votación anticipada está en marcha para las elecciones de medio tiempo del 8 de noviembre, y los tejanos del Oeste se pronunciarán en las contiendas estatales de alto perfil y los puestos locales como juez de condado y comisionado de condado.

Antes de ir a las urnas, querrás comprobar tu estado en el registro de votantes. Puedes hacerlo a través del sitio web del Secretario de Estado aquí.

También tendrás que llevar una identificación con foto. Hay algunas formas de identificación aceptadas, incluyendo tu licencia de conducir o pasaporte. La identificación debe estar actualizada, pero puede haber vencido hasta cuatro años atrás. Los votantes de 70 años o más pueden llevar una identificación con foto que haya expirado en cualquier momento.

Si es necesario, los votantes pueden utilizar formas alternativas de identificación, pero tendrán que firmar un formulario diciendo que tienen un impedimento razonable para presentar una identificación. Las formas alternativas de identificación incluyen: una factura actual de servicios públicos, un cheque de pago o un documento del gobierno con tu nombre y dirección.

Condado de Brewster

Los votantes del condado de Brewster decidirán quién será el próximo funcionario principal del condado.

A finales del año pasado, el juez del condado de Brewster, Eleazar Cano, anunció que no buscaría la reelección, abriendo la puerta a una contienda electoral por primera vez en siete años.

El candidato republicano Greg Henington se enfrenta al demócrata Oscar Cobos. La banca del Precinto 2 de la Corte de Comisionados del Condado de Brewster también está en juego, con la titular Sara Allen Colando enfrentando a Mark Chiles.

Para ver un ejemplo de la boleta electoral, haz clic aquí.

Lugares y horarios de la votación anticipada:

Complejo Val Clark Beard, 203 N. 7th St., Alpine – 24 de octubre, de 7 a.m. a 7 p.m.; 25 al 28 de octubre, de 8 a.m. a 6 p.m.; 31 de octubre, de 7 a.m. a 7 p.m.; 1 al 4 de noviembre, de 8 a.m. a 6 p.m.

Centro Comunitario Red Pattillo, Carretera 118, Terlingua – 2 y 3 de noviembre, de 9 a.m. a 5 p.m.

Centro de Visitantes Panther Junction, Parque Nacional Big Bend – 2 y 3 de noviembre, de 9 a.m. a 5 p.m.

Centro comunitario de Marathon, 2nd Ave. E, Marathon – 2 y 3 de noviembre, de 9 a.m. a 5 p.m.

Los candidatos del condado de Brewster durante un foro en Alpine antes de las elecciones del 8 de noviembre. (Carlos Morales / Marfa Public Radio)

Condado de Jeff Davis

En las elecciones de medio tiempo, los votantes en el condado de Jeff Davis decidirán sobre dos contiendas para las bancas en la Corte de Comisionados del Condado.

En la elección del Precinto 2 del Comisionado del Condado, el titular Todd Jagger, un demócrata, se enfrenta con el republicano Roy Hurley. En la elección del Precinto 4, Royce Laskoskie se postula contra el titular demócrata Albert Miller.

En la contienda para el cargo de juez del condado de Jeff Davis, el titular republicano Curtis Jones se presenta sin oposición. Otras elecciones a nivel del condado, incluyendo el juez de paz y el tesorero del condado, tampoco tienen oposición.

Para ver un ejemplo de la boleta, haz clic aquí.

Lugares y horarios de la votación anticipada:

Distrito del Condado y la oficina del Secretario del Condado, 111 N. Front St., Fort Davis – 24 al 28 de octubre, 8 a.m. a 5 p.m.; 31 de octubre al 4 de noviembre, 8 a.m. a 5 p.m.

Condado de Midland

Los votantes de la ciudad de Midland elegirán un nuevo alcalde en noviembre después de que el actual alcalde de la ciudad, Patrick Payton, anunciara que no se presentaría a la reelección.

Ahora, la exconcejal de Midland, Lori Blong, republicana, se presenta al puesto más importante de la ciudad. Se enfrenta al recién llegado Robert Allen Dickson y al exalcalde y empresario Jerry Morales. En la elección por el escaño del Distrito 4, que Lori Blong dejó vacante para presentarse a la alcaldía, los votantes decidirán entre los candidatos Amy Burkes y Jim Gerety.

También hay tres puestos para elegir en la Junta Directiva del Distrito Escolar Independiente de Midland. En la elección en el Distrito 3, Tommy Bishop es candidato a la reelección frente a Reagan Hignojos. En la elección en el Distrito 5, el actual itular John Trischitti se enfrenta a Brandon Hodges. Y en la elección en el Distrito 6, los votantes decidirán entre los candidatos Sara Burleson y Carie McNeil.

Para ver un ejemplo de la boleta electoral, haz clic aquí.

Lugares y horarios de votación anticipada:

Oficina Electoral del Condado de Midland, 2110 N. A St., Midland – 24 al 28 de octubre, 8 a.m. a 5 p.m.; 29 de octubre, 7 a.m. a 7 p.m.; 30 de octubre, 1 p.m. a 7 p.m.; 31 de octubre al 4 de noviembre, 7 a.m. a 7 p.m.

Biblioteca Centennial, 2503 W. Loop 250 N., Midland – Del 24 al 28 de octubre, de 8 a.m. a 5 p.m.; el 29 de octubre, de 7 a.m. a 7 p.m.; el 30 de octubre, de 1 p.m. a 7 p.m.; del 31 de octubre al 4 de noviembre, de 8 a.m. a 5 p.m.

Centro de Aprendizaje Cogdell, 201 W. Florida Ave., Midland – Del 24 al 28 de octubre, de 8 a.m. a 5 p.m.; el 29 de octubre, de 7 a.m. a 7 p.m.; el 30 de octubre, de 1 p.m. a 7 p.m.; del 31 de octubre al 4 de noviembre, de 8 a.m. a 5 p.m.

Iglesia de Cristo en Fairmont Park, 3813 N. Midland Dr., Midland – Del 24 al 28 de octubre, de 8 a.m. a 5 p.m.; el 29 de octubre, de 7 a.m. a 7 p.m.; el 30 de octubre, de 1 p.m. a 7 p.m.; del 31 de octubre al 4 de noviembre, de 8 a.m. a 5 p.m.

Iglesia Unida Metodista de St. Paul, 4501 Thomason Dr., Midland – Del 24 al 28 de octubre, de 8 a.m. a 5 p.m.; el 29 de octubre, de 7 a.m. a 7 p.m.; el 30 de octubre, de 1 p.m. a 7 p.m.; del 31 de octubre al 4 de noviembre, de 8 a.m. a 5 p.m.

Condado de Presidio

En esta elección de medio tiempo, los votantes del condado de Presidio decidirán quién será el próximo funcionario principal del condado. En la elección para juez del condado, la titular Cinderela Guevara – una exdemócrata que ahora se presenta como republicana por primera vez – se enfrenta al demócrata José “Joe” Portillo. El puesto del Precinto 4 del Comisionado del Condado de Presidio también está en juego con el demócrata David Bebee corriendo contra el republicano Garey Willbanks.

En la elección por la Tesorería del Condado, los votantes decidirán entre la demócrata Frances García y su contrincante republicano David Chávez.

Los residentes de Marfa que pueden votar en las elecciones del Distrito Escolar Independiente de Marfa decidirán sobre una propuesta de bonos de 57 millones de dólares. Los funcionarios escolares dicen que el bono, que los propietarios locales pagarían a través de un aumento de los impuestos, se destinaría principalmente a la construcción de un nuevo campus de K-12.

Este año, los horarios de votación temprana en el Condado de Presidio se han extendido para incluir el primer sábado de votación temprana, el 29 de octubre.

Un ejemplo de la boleta para los precintos 1-6 está disponible aquí. Un ejemplo de la boleta para el precinto 7 está disponible aquí.

Lugares y horarios de la votación anticipada:

Centro de Visitantes/Edificio USO, 302 S Highland Ave., Marfa – 24 de octubre a 29 de octubre, 8 a.m. a 5 p.m.; 31 de octubre a 4 de noviembre, 8 a.m. a 5 p.m.

Edificio Anexo del Condado de Presidio. 300 E. O’Reilly St., Presidio – Del 24 al 29 de octubre, de 8 a.m. a 5 p.m.; del 31 de octubre al 4 de noviembre, de 8 a.m. a 5 p.m.



Nota del editor: David Beebe es un DJ voluntario en Radio Pública de Marfa.